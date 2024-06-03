على مدار الساعة...تطهير المسجد النبوي وجنباته يومياً خلال موسم الحج

وتغسل أرضيات المسجد النبوي وساحاته وسطحه خمس مرات يومياً، كما تعطر الأرضيات والسجاد بأجود أنواع الورد المديني، كما يجري تنظيف وتعقيم 25000 سجادة يومياً، إضافة إلى تعقيم وتطهير مرافق المسجد النبوي ودورات المياه خمس مرات يومياً.