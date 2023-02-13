التحالف الإسلامي يستقبل مدير استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الماليزية

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، اليوم في مقر التحالف بمدينة الرياض، مدير عام استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الماليزية الفريق داتوك أحمد نورهان بن جلال والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي ومملكة ماليزيا، إضافة إلى استماع الفريق لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في عدد من المجالات، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف.
كما التقى "المغيدي" ممثلي الدول الأعضاء من مختلف دول العالم الإسلامي، واطلعوا على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.
وأوضح أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يمثل منظومة متكاملة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مؤكداً على الدور الكبير لمملكة ماليزيا في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف بشتى أشكاله ومجالاته، ومساعيها الدائمة في اجتثاث جذور التطرف ونبذ العنف.
من جانبه، نوه الفريق بالمنهجية الاستراتيجية التي يعمل عليها التحالف في آليات التصدي للجماعات المتطرفة وفق المجالات التي يعمل عليها، والدور الذي يقوم به فيما يخدم مصالح الدول المنظمّة إليه والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة وبما تحقق من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، إضافة إلى مجالات عمله المختلفة.