التحالف الإسلامي يستقبل مدير استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الماليزية

من جانبه، نوه الفريق بالمنهجية الاستراتيجية التي يعمل عليها التحالف في آليات التصدي للجماعات المتطرفة وفق المجالات التي يعمل عليها، والدور الذي يقوم به فيما يخدم مصالح الدول المنظمّة إليه والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة وبما تحقق من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف، إضافة إلى مجالات عمله المختلفة.