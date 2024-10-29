رادار متقدم بالمدينة المنورة يعزز دقة التنبؤات الجوية ويدعم عمليات الطيران والملاحة

وأوضح مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمدينة المنورة، عبدالله بن محمد أبو هيلة، أن رادار المدينة المنورة يمتاز بمواصفات تكنولوجية متقدمة تُطَابق المعايير الدولية؛ حيث يغطي قُطرًا يصل إلى 300 كيلومتر، ويمكّن المختصين من متابعة حركة السحب الرعدية في الوقت الفعلي، وتحديد اتجاهها وسرعتها، إضافة إلى رصد سرعة الرياح المصاحبة لها وتقدير كميات الأمطار المتوقعة.