رادار متقدم بالمدينة المنورة يعزز دقة التنبؤات الجوية ويدعم عمليات الطيران والملاحة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تشغيل رادارات الطقس في المدينة المنورة، ضمن الخطط التشغيلية المعنية بزيادة التغطية الجغرافية ودقة البيانات ورفع الجاهزية؛ والذي يأتي في إطار توسع المركز في تقنيات الأرصاد بالمنطقة وتعزيز دوره في خدمة المنطقة.
وأوضح مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمدينة المنورة، عبدالله بن محمد أبو هيلة، أن رادار المدينة المنورة يمتاز بمواصفات تكنولوجية متقدمة تُطَابق المعايير الدولية؛ حيث يغطي قُطرًا يصل إلى 300 كيلومتر، ويمكّن المختصين من متابعة حركة السحب الرعدية في الوقت الفعلي، وتحديد اتجاهها وسرعتها، إضافة إلى رصد سرعة الرياح المصاحبة لها وتقدير كميات الأمطار المتوقعة.
وأضاف مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمدينة المنورة، أن رادارات الطقس في المدينة المنورة، تساعد في إصدار إنذارات مبكرة عالية الدقة. كما يدعم الرادار عمليات الطيران والملاحة البحرية عبر توفير بيانات حيوية دقيقة.