التعليم في السعودية.. أسس حديثة لبناء أجيال قادرة على المنافسة عالميًّا

تُعد من أبرز المؤشرات التقويمية المستمرة عالميًّا؛ حيث تشرف عليها منظمات لها خبرة طويلة وكفاءة عالية في مجال التعليم وتقويمه، كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، والمنظمة الدولية لتقويم التحصيل التربوي "IEA"، وتُعدُّ هذه الاختبارات مؤشرًا هامًّا لمستوى تحصيل الطلاب في المواد الدراسية الأساسية والمهارات التعليمية. وتسهم، كذلك، في إمكانية مقارنة تحصيل الطلبة الدراسي في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ مما يساعد في الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل. وتقارن تلك الاختبارات مستويات الطلبة والنظام التعليمي في المملكة بأداء مستويات الطلبة والنظام التعليمي في الدول الأخرى المشاركة في الدراسة؛ مما يساهم في دعم صناع القرار والنظم التعليمية في تشخيص مجالات القوة والضعف لتحسين البيئة التعليمية.