الرياض.. إصلاح فتْق فخذي ضخم لخمسينية بمستشفى رماح العام

يذكر أن هذه الجراحة الأولى من نوعها التي تجرى في مستشفى رماح العام؛ ما يعكس تميز الكادر الطبي بالمستشفى وكفاءته في التعامل مع الحالات، ويسلط الضوء على جهوده الحثيثة في خدمة المرضى وتقديم أفضل الرعاية الصحية.