الرياض.. إصلاح فتْق فخذي ضخم لخمسينية بمستشفى رماح العام

أجرى قسمُ العمليات والجراحة بمستشفى رماح العام، عضو تجمع الرياض الصحي الثاني؛ جراحةً نادرة لمريضة في منتصف العقد الخامس من عمرها.
ونجح المستشفى في إصلاح فتق فخذي ضخم تسبب للحالة في آلام مزمنة أثرت سلبًا على حياتها اليومية.
ترجع أسباب هذا الفتق الفخذي غير الطبيعي إلى ضعف مزمن بعضلات جدار البطن نتيجة عوامل متعددة كالسمنة والحمل.
وأصلح الفريق الطبي الفتق، باستخدام شبكات صناعية خاصة، مصممة لتقوية عضلات البطن عبر دعم القنوات الإربية والفخذية.
وقد أسهمت هذه التقنية المتقدمة في تحسين الحالة الصحية للمريضة بشكل ملحوظ؛ حيث تخلّصت من الآلام المزمنة التي كانت تعاني منها.
يذكر أن هذه الجراحة الأولى من نوعها التي تجرى في مستشفى رماح العام؛ ما يعكس تميز الكادر الطبي بالمستشفى وكفاءته في التعامل مع الحالات، ويسلط الضوء على جهوده الحثيثة في خدمة المرضى وتقديم أفضل الرعاية الصحية.