"عقبة الباحة".. مشروع يساهم في تعزيز الحركة السياحية بين السراة وتهامة

وتم إنشاء "العقبة" قبل أكثر من أربعين عامًا، بمواصفات عالية وبارتفاعات كبيرة تحمي مستخدمي الطريق، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يزيد فيه هطول الأمطار على المنطقة من آثار السيول وتساقط الصخور من الجبال الشاهقة التي يخترقها الطريق.