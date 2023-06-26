مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري

محليات

في اليوم العالمي لمكافحتها.. "الشهري": السعودية رائدة في الحرب على المخدرات محليًا ودوليًا

أكد: رجال حرس الحدود يقفون سدًا منيعًا ضد كل من يحاول عبور حدود المملكة بطرق غير مشروعة