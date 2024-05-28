بينها "الذكاء الاصطناعي في التعليم" و"عمليات التأمين الإلكترونية".. طرح 18 مشروعاً لأخذ المرئيات

وطرح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مشروع "سياسات استخدام أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي"؛ بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، وتتماشى هذه السياسة مع جميع الأطر واللوائح الوطنية والسياسات التي تهدف إلى حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئات التعليم الرقمية داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية العامة أو الخاصة؛ وذلك لضمان الاستخدام الأمثل والتكامل الفعال للذكاء الاصطناعي في التعليم الرقمي مع تحقيق الفوائد المحتملة وتقليل مخاطر الاستخدام، من خلال تمكين وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم الرقمي، وضمان أمن البيانات وخصوصيتها، والحفاظ على النزاهة الأكاديمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 06 يونيو 2024م.