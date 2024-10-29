تحاشي الآفات.. "الإرشاد" يحذّر من زراعة النخيل على مسافات أقل من 8 أمتار

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في "الإرشاد الزراعي"، من زراعة النخيل على مسافاتٍ ضيقة، مشيرة إلى ما قد تسبّبه الزراعة على المسافات الضيقة من أضرارٍ على الأشجار.