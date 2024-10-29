تحاشي الآفات.. "الإرشاد" يحذّر من زراعة النخيل على مسافات أقل من 8 أمتار

حذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في "الإرشاد الزراعي"، من زراعة النخيل على مسافاتٍ ضيقة، مشيرة إلى ما قد تسبّبه الزراعة على المسافات الضيقة من أضرارٍ على الأشجار.
وأوضح المهندس الزراعي راشد العصيمي؛ عبر حساب "الإرشاد الزراعي" على منصة "إكس"، أن زراعة أشجار النخيل على مسافاتٍ ضيقة أقل من 8 أمتار تتسبّب في ارتفاع نسبة الرطوبة حول الأشجار.
وأشار "العصيمي"؛ إلى أن زراعة النخيل على مسافاتٍ ضيقة تزيد من فرص إصابة النخيل بالآفات الحشرية والأمراض الفطرية، مؤكداً أن المسافة بين النخيل لا ينبغي أن تقل عن 8 أمتار؛ لسلامة الأشجار من الآفات.