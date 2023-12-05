شاهد.. صورة جماعية لولي العهد وقادة مجلس التعاون قُبيل بدء "القمة الخليجية الـ 44"

في مشهدٍ يجسّد العلاقات الأخوية التي تجمع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، التقطت صورة جماعية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وقادة دول مجلس التعاون قُبيل بدء أعمال القمة الخليجية الـ 44 اليوم في الدوحة.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد استقبل ولي العهد -حفظه الله-، لدى وصوله إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية الـ 44؛ حيث شهد الاستقبال حديثاً ودياً لافتاً.
يُشار إلى أن الديوان الملكي أعلن أنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، واستجابة للدعوة الموجّهة من أمير دولة قطر، غادر سمو ولي العهد، إلى الدوحة؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
ويبحث سمو ولي العهد -حفظه الله- خلال زيارته الرسمية لدولة قطر، قضايا عدة ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، إضافة إلى عقد مجلس التنسيق السعودي - القطري.