"الموارد البشرية" توقّع عقد مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية

وتسعى الوزارة إلى دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تم تصميم نظام الضمان الاجتماعي المطور بناءً على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.