هنا الخطر.. شاهد أول صورة لموقع ضحايا ومصابي حادث المعلمين بتبوك

وقال سكان من القرية: إن الطريق الذي وقع عليه الحادث يربط قريتيْ "أم ضباع" و"أبو راكة"، ويمر عليه طلاب ومعلمون ومعلمات فضلًا عن أهالي القرية، وهو طريق حيوي بالنسبة لهم؛ مشيرين إلى أن قرية أبو راكة تتوفر فيها خدمات المستشفى والخدمات البلدية والمراكز الصحية والمدارس؛ لذلك فإن ارتباط الأهالي بقرية أبو راكة يُعَد شبه يومي، ومع هذا الارتباط فإن تلك المنعطفات تُشَكل لهم هاجسًا، مطالبين الجهة المسؤولة بمعالجتها.