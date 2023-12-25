"أمانة جازان" تواصل إصدار "شهادة الامتثال" لمباني المحاور التجارية

تواصل أمانة منطقة جازان، إصدار "شهادة الامتثال" للمباني الواقعة على المحاور التجارية المستوفية للمتطلبات.
يأتي ذلك تماشيًا مع جهود الأمانة في تحسين الواجهات الحضرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ورفع جودة البيئة العمرانية، إلى جانب مواكبة طموحات السكان في النهوض بمنطقة جازان، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبلغت عدد شهادات الامتثال التي أصدرتها أمانة منطقة جازان، 187 شهادة امتثال، خلال المهلة التصحيحية التي تنتهي في 6 شعبان 1445هـ، وفق دليل الإجراءات الذي يتضمن 19 عنصرًا يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة.
وقالت أمانة جازان، اليوم الاثنين: إن الشهادة عبارة عن وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة، ويتطلب إصدارها معايير محددة.
وأوضحت، أنها جاءت انسجامًا مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة وترتقي بجودة الحياة؛ بما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية، تعزز جمالية المدينة.
وأشارت أمانة جازان، إلى أن الشهادة تهدف أيضًا إلى التوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري، والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال.
وأكدت أهمية دور الملاك بالمسارعة وإصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة.
كما دعت الأمانة، أصحاب المباني التجارية والسكنية وملاك حق الانتفاع، إلى سرعة المبادرة بمعالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني التجارية والسكنية.
وكذلك إصدار شهادة امتثال المباني أو تقييم امتثال المبنى من خلال "بلدي"؛ لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة.