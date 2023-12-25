"أمانة جازان" تواصل إصدار "شهادة الامتثال" لمباني المحاور التجارية

يأتي ذلك تماشيًا مع جهود الأمانة في تحسين الواجهات الحضرية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري، ورفع جودة البيئة العمرانية، إلى جانب مواكبة طموحات السكان في النهوض بمنطقة جازان، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.