بالحشيش والقات.. ضربات أمنية توقف مروجًا ومهربين في المدينة وعسير

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو (999) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية (995) والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa. مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.