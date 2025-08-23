بالحشيش والقات.. ضربات أمنية توقف مروجًا ومهربين في المدينة وعسير
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على مواطن في منطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، وحيازته (1,426) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي. وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.
وفي عملية أمنية أخرى، ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء محاولتهما تهريب (16) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، حيث تم إيقافهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.
ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، أو (999) في بقية المناطق، أو عبر رقم بلاغات المديرية (995) والبريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa. مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة.