تعزيزًا لجودة خدماتها وتقنياتها.. تجديد 4 شهادات عالمية لـ"تطوير تقنيات التعليم"

حصلت شركة تطوير لتقنيات التعليم على تجديد شهادة TMMI "Test Maturity Model Integration"، مما يعكس التزامها بالتميز في اختبار البرمجيات وتطبيق أفضل الممارسات لتحسين العمليات، وتعزيز جودة وموثوقية المشاريع والمنتجات.
كما حصلت الشركة على تجديد واعتماد منظمة الآيزو في نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015)، الذي يضمن تطبيق إجراءات ومعايير لتحقيق متطلبات العملاء وتطلعاتهم، ويشمل المعيار عمليات مراقبة مستوى الجودة وإدارة الإجراءات، ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO / IEC 20000:2018)، الذي يسهم في رفع مستوى نضج الشركة في تقديم الخدمات التقنية للعملاء والموظفين، إضافة إلى نظام إدارة أمن المعلومات (ISO / IEC 27001:2013)، الذي يهدف إلى حماية البيانات الحساسة والمعلومات الخاصة بالشركة وعملائها من التهديدات الأمنية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر الأمنية واسترداد المعلومات وتقليل الخروقات الأمنية.
ويسهم تطبيق هذه المعايير والمواصفات في تحقيق نتائج أعمال ذات جودة عالية، وفي تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين، كما تدعم عملية التحسين المستمر المبني على الحقائق والعمليات، وتدعم متخذي القرارات في إدارة المخاطر والفرص بشكل منهجي، مما يقلل من التكاليف والهدر والأخطاء.
ويأتي ذلك تتويجًا للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تطوير منهجيات وأعمال الشركة، وتأكيدًا لاستمرارها في الممارسات التقنية بكفاءة وجودة عالية، كما تركز شركة تيتكو على بناء قيمة مستدامة من التقنيات الحديثة وجهودها المثمرة في التحول الرقمي ورقمنة العمليات والبيئة التعليمية، لتعزيز مفهوم التقنية الواعدة لمستقبل التعليم، وذلك برفع الأداء وتلبية التوقعات واستمرارية الأعمال.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير تقنيات التعليم المهندس عبدالله التميمي أن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة بالجودة والتميز في العمليات بدقة وإخلاص، وتعزيزها لموقعها بين الشركات الرائدة في مجالات التقنيات التعليمية على المستوى المحلي والعالمي.