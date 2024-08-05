تعزيزًا لجودة خدماتها وتقنياتها.. تجديد 4 شهادات عالمية لـ"تطوير تقنيات التعليم"

كما حصلت الشركة على تجديد واعتماد منظمة الآيزو في نظام إدارة الجودة (ISO9001:2015)، الذي يضمن تطبيق إجراءات ومعايير لتحقيق متطلبات العملاء وتطلعاتهم، ويشمل المعيار عمليات مراقبة مستوى الجودة وإدارة الإجراءات، ونظام إدارة خدمات تقنية المعلومات (ISO / IEC 20000:2018)، الذي يسهم في رفع مستوى نضج الشركة في تقديم الخدمات التقنية للعملاء والموظفين، إضافة إلى نظام إدارة أمن المعلومات (ISO / IEC 27001:2013)، الذي يهدف إلى حماية البيانات الحساسة والمعلومات الخاصة بالشركة وعملائها من التهديدات الأمنية، بالإضافة إلى إدارة المخاطر الأمنية واسترداد المعلومات وتقليل الخروقات الأمنية.