"كيان" ومؤسسة "ريشة ولون" تُوَقعان اتفاقية تعاون لتمكين المستفيدين فنيًّا

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب مستفيدي جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، على الرسم بما يتناسب مع قدراتهم ويساعد على دعم مواهبهم، وتعزيز قدراتهم في مجال الفن أملًا في تمكين الجهات المعنية لهم، من خلال مشاركتهم في المعارض والأنشطة المتاحة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية لتكون لهم بادرة عمل وإنجاز، لتحقيق شغفهم أو تحقيق فرصة عمل لدى الجهات المعنية بمثل هذه المواهب. وتمكينهم من عرض لوحاتهم للبيع في مرسم ريشة ولون مجانًا لمدة أسبوع.