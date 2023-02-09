"كيان" ومؤسسة "ريشة ولون" تُوَقعان اتفاقية تعاون لتمكين المستفيدين فنيًّا

وقّعت جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة امتدادًا لجهودها في تطوير المواهب لمستفيديها، وتعزيزًا لمفهوم المشاركة المجتمعية وتنمية القدرة على التكامل والتواصل، وإيمانًا بالقيم الإنسانية وما يتوافق مع أهداف وأنشطة الجمعية، اتفاقية تعاون مع مؤسسة "ريشة ولون" للخط والرسم.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين وتنمية مهارات مستفيدي جمعية كيان في مجال الفن وتعزيزه لديهم.
مثّلت جمعية "كيان" في توقيع الاتفاقية سمها بنت سعيد الغامدي رئيس مجلس الإدارة، ووقّعت عنها بالنيابة غيداء الغامدي المدير المكلف بالجمعية، كما وقّعت من مؤسسة "ريشة ولون" للخط والرسم إيمان بنت محمود المنديل المدير العام.
وتهدف الاتفاقية إلى تدريب مستفيدي جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة، على الرسم بما يتناسب مع قدراتهم ويساعد على دعم مواهبهم، وتعزيز قدراتهم في مجال الفن أملًا في تمكين الجهات المعنية لهم، من خلال مشاركتهم في المعارض والأنشطة المتاحة في هذا المجال في المملكة العربية السعودية لتكون لهم بادرة عمل وإنجاز، لتحقيق شغفهم أو تحقيق فرصة عمل لدى الجهات المعنية بمثل هذه المواهب. وتمكينهم من عرض لوحاتهم للبيع في مرسم ريشة ولون مجانًا لمدة أسبوع.
تجدر الإشارة إلى أن رؤية جمعية كيان للأيتام ذوي الظروف الخاصة تتمثل في التميز في تنمية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة. ورسالتها تتمثل في تحسين جودة حياة الأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتمكينهم من خلال برامج تنموية وشراكات نوعية ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.