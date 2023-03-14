السعودية تُحقِّق المرتبة الأولى عالميًّا بمجتمع المعلومات 2023م عن فئة البيئة الرقمية

من جانبه، أشار المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي، إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد التنافس مع أكثر من (355) مشروعًا، وما يزيد على (109) دول حول العالم. مؤكدًا أن الوزارة اجتازت (3) مراحل فرز وتقييم وتدقيق، وصولاً للتتويج النهائي بالجائزة، وذلك عن منظومة الخدمات الرقمية بالوزارة ممثلة في البوابة الجيومكانية، وتكاملها مع نظام الإنذار المبكر.