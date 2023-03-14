السعودية تُحقِّق المرتبة الأولى عالميًّا بمجتمع المعلومات 2023م عن فئة البيئة الرقمية

حقَّقت المملكة العربية السعودية ممثلةً في وزارة البيئة والمياه والزراعة إنجازًا عالميًّا جديدًا، يُضاف لسلسلة الإنجازات التي حصدتها الوزارة؛ وذلك بحصولها على جائزة القمة العالمية والمرتبة الأولى بمجتمع المعلومات لعام 2023م عن فئة البيئة الرقمية والخدمات الإلكترونية الرقمية.
وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن فوز الوزارة بهذه الجائزة يأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله- اللامحدود لمنظومة البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، واستراتيجية التحول الرقمي في الوزارة.
من جانبه، أشار المدير العام للإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي، إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد التنافس مع أكثر من (355) مشروعًا، وما يزيد على (109) دول حول العالم. مؤكدًا أن الوزارة اجتازت (3) مراحل فرز وتقييم وتدقيق، وصولاً للتتويج النهائي بالجائزة، وذلك عن منظومة الخدمات الرقمية بالوزارة ممثلة في البوابة الجيومكانية، وتكاملها مع نظام الإنذار المبكر.
وأضاف الدكتور العليوي: الوزارة تمكنت من استيفاء المتطلبات والمعايير التقنية للجائزة، والمواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، من خلال بناء المنصات والتكاملات الرقمية، واستخدام أحدث التقنيات في قطاع البيئة، المتمثل في بناء منظومة الخدمات الإلكترونية الرقمية "نما"، والتكامل مع البوابة الجيومكانية، ونظام الإنذار المبكر؛ لتوفير خدمات إلكترونية تكاملية ذكية ذات بيانات نوعية، وتجربة مستفيد مبتكرة للمستفيدين.
وقد تسلم الجائزة ممثلاً عن الوزارة الدكتور عبدالحميد بن عبدالله العليوي، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات بالعاصمة السويسرية جنيف، من الأمين العام للاتحاد، بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء بمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات.
وتُمنح هذه الجائزة من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات "WSIS 2023" تحت شعار "خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات لإعادة البناء بشكل أفضل.. وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، الذي يعد أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.