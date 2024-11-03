"الجاسر" يفتتح أعمال مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق بحضور 1000 خبير من أكثر من 50 دولة

من جانبه أكد معالي الجاسر خلال كلمته في المؤتمر ، ان استضافة العاصمة الرياض لمؤتمر سلامة واستدامة الطرق الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق يؤكد على مكانة المملكة الرائدة عالميا في قطاع الطرق؛ حيث تعد المملكة الأولى دوليا في ترابط الطرق، والرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في جودة الطرق، منوها في كلمته بالدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله- لتنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية، وقال معالي الجاسر : منذ أطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله -للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في العام 2021 ، والمملكة تحقق إنجازات واسعة ونجاحات كبرى في قطاع الطرق ، لرفع مستوى الجودة السلامة في شبكات الطرق ، حيث انخفض اعداد الوفيات على شبكة الطرق لقرابة الـ50%، متجاوزًا المستهدفات المنشودة في الاستراتيجية .