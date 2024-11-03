"الجاسر" يفتتح أعمال مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق بحضور 1000 خبير من أكثر من 50 دولة

افتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم (الأحد) مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق تحت شعار "نبتكر للغد"، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطرق خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر الجاري، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق. ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 1000 خبير ومختص في مجال الطرق من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك عدد من الشركات العالمية.
من جانبه أكد معالي الجاسر خلال كلمته في المؤتمر ، ان استضافة العاصمة الرياض لمؤتمر سلامة واستدامة الطرق الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق يؤكد على مكانة المملكة الرائدة عالميا في قطاع الطرق؛ حيث تعد المملكة الأولى دوليا في ترابط الطرق، والرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في جودة الطرق، منوها في كلمته بالدعم الكبير واللامحدود الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين - حفظهما الله- لتنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية، وقال معالي الجاسر : منذ أطلاق سمو ولي العهد -حفظه الله -للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في العام 2021 ، والمملكة تحقق إنجازات واسعة ونجاحات كبرى في قطاع الطرق ، لرفع مستوى الجودة السلامة في شبكات الطرق ، حيث انخفض اعداد الوفيات على شبكة الطرق لقرابة الـ50%، متجاوزًا المستهدفات المنشودة في الاستراتيجية .
وبين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن المملكة - بدعم القيادة الرشيدة- نفذت العديد من المبادرات التي تدعم الحفاظ على سلامة وجودة شبكة الطرق بالمملكة ومنها اعتماد عقود الأداء لتكريس الشفافية وتحقيق كفاءة الإنفاق ورفع مؤشر جودة الأداء والخدمات وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ووفق رؤية السعودية 2030.
عقب ذلك، عُقدت جلسة وزارية بعنوان "سلامة الطرق.. الابتكار والدروس المستفادة" شارك فيها عدد من الوزراء، بينهم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ومعالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي وزير الأشغال العامة في دولة الكويت الدكتورة نورة المشعان، بالإضافة إلى معالي وزير التنمية الإقليمية والبنية التحتية في جورجيا السيد اراكي كارسيلادز، ومعالي وزير النقل والاتصالات والأشغال في قبرص السيد ألكسيس فافيديس، ومعالي وزير البنية التحتية والنقل في نيبال السيد ديفيندرا داهال.
ويناقش المؤتمر أكثر من 130 ورقة علمية، ويستعرض أكثر من 27 ابتكارًا وتقنية حديثة. كما سيركز النقاش على حلول النقل المبتكرة والسياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتكامل السلس للبنية التحتية الخضراء، لتعزيز السلامة على الطرق ضمن برنامج "الطرق والنقل المستدامين". كما سيتم إبراز دور الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تعزيز التنقل المستدام، وتوضيح كيفية تحسين هذه التقنيات لإدارة المرور، وتعزيز سلامة المركبات، والحد من التأثير البيئي.
ويتضمن المؤتمر معرضًا مصاحبًا يشارك فيه 20 جهة، لتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية والنقل المستدام. كما ستتاح فرص واسعة للتواصل بين المهنيين والتعاون وتبادل الأفكار.
ويُعد مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين في مجال الطرق من مختلف أنحاء العالم، من خلال سلسلة من الجلسات وورش العمل التفاعلية، التي ستستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال السلامة على الطرق ومستقبلها. كما يركز المؤتمر على أفضل الممارسات الدولية والتقدم التكنولوجي المتطور، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تشكيل استراتيجيات النقل المستقبلية