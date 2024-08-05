تكريم الفائزين والفائزات بجائزة "جستن" في دورتها الثالثة

من جهته، بين الأمين العام لجائزة "جستن" للتميز، عضو مجلس إدارة الجمعية الدكتور أنس بن إبراهيم التويجري، أن عدد المرشحين للجائزة بلغ أكثر من (١١١)، في ثلاثة فروع رئيسة، هي الرواد، الكتاب، والرسائل العلمية في مرحلة الدكتوراة، وسيتم تكريم الفائزين في كل فرع من فروع الجائزة.