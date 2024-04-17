"مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز" يحصد جائزة أفضل مطار إقليمي بالشرق الأوسط

وتُعد هذه الجائزة من بين أبرز الجوائز في قطاع المطارات، حيث يتم التصويت عليها من قبل العملاء في أكبر استطلاع سنوي لرضا العملاء في المطارات، الذي شارك فيه أكثر من 550 مطاراً حول العالم مما يؤكد التزام مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بجودة الخدمات في تقديم تجربة سفر مميزة للمسافرين، ويعزز مكانته كأحد أفضل المطارات في العالم، حيث تقدّم مرتبتين واحتل المرتبة الـ50 ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم.