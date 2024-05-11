بقيادة "السعودية".. العرب ينجحون في المعركة السياسية وتنتزع اعترافاً أممياً تاريخياً بالدولة الفلسطينية

قال المحلل السياسي "مبارك آل عاتي" لـ"سبق" إن السعودية نجحت في استثمار علاقاتها الدبلوماسية وقوتها الاقتصادية ومكانتها الجيوسياسية في خوض مفاوضات جادة وشاقة مع العديد من الدول والمنظمات في سبيل دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية تحصل على اعتراف المنظمة الأممية والدول العالمية.
وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عمل على قيادة معركة سياسية حامية في أروقة الأمم المتحدة وفي مفاوضاته مع الدول العظمى صاحبة القرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعطائها العضوية الأممية.
وزاد بأن ذلك هو ما جرى أمس من الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم ليحل السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال "آل عاتي" إن السعودية عبر تفاوضها مع الدول انطلقت من مواقفها ومبادئها العربية ومن إيمانها وتمسكها بالشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق العدالة والتوازن في التعاملات الدولية مع ملفات التأزم الدولية.
وبيّن أن الرياض نجحت في معاركها السياسية لتحقيق هذا الاعتراف التاريخي السياسي التي كشفت وعرّت الحملة الممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي ومؤيديه لإجهاض الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية.
ونوّه إلى أن السعودية عبر تفاوضها مع الولايات المتحدة لرسم ملامح علاقاتهما للعقود القادمة أعادت القضية الفلسطينية كملف عربي وطني للقيادة السعودية وتمسكت السعودية بصلابة بموقفها الداعي لقيام دولة فلسطينية على حدود67 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم مؤكدًا أن المطالب السعودية كانت حازمة وواضحة ودعوتها الصريحة للمجتمع الدولي، وأعضاء مجلس الأمن الدولي أسفرت عن تحقيق هذه النصرة الدولية للدولة الفلسطينية.