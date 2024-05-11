بقيادة "السعودية".. العرب ينجحون في المعركة السياسية وتنتزع اعترافاً أممياً تاريخياً بالدولة الفلسطينية

قال المحلل السياسي "مبارك آل عاتي" لـ"سبق" إن السعودية نجحت في استثمار علاقاتها الدبلوماسية وقوتها الاقتصادية ومكانتها الجيوسياسية في خوض مفاوضات جادة وشاقة مع العديد من الدول والمنظمات في سبيل دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية تحصل على اعتراف المنظمة الأممية والدول العالمية.