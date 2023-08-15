"السياري": هيئة التأمين ستُكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني

وأوضح "السياري"، أن قرار مجلس الوزراء يأتي داعمًا لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة؛ ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويعزز من منظومة إدارة المخاطر، حيث من المتوقع أن يُسهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.