وزير النقل يؤكد أهمية تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بعد إتمام الفريضة

يذكر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية خصصت 3.4 ملايين مقعدٍ عبر رحلاتها الجوية لحجاج بيت الله الحرام، عبر ما يقارب 7 آلاف رحلة خلال مرحلتي الوصول والمغادرة عبر 6 مطارات رئيسة مهيأة لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ومطار الطائف الدولي، بالإضافة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.