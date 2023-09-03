"بر العارضة" تودع 177765 قيمة الدفعة الأخيرة من مشروع "كفالة الأيتام"

أودعت جمعية "بر العارضة" الدفعة الأخيرة من مشروع كفالة الأيتام بمبلغ 177765 ريالاً؛ ليبلغ إجمالي الدفعات التي تم إيداعها للمستفيدين 580,848 ريالاً لعدد 1273 يتيماً ويتيمة.
يأتي ذلك استمراراً للدعم الذي تقدمه المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" لمشاريع الجمعية وبرامجها، ولمشروع كفالة الأيتام بشكل خاص.
بدوره، ثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية باسمه، ونيابة عن منسوبي الجمعية ومستفيديها، عن خالص الشكر لـ"إحسان" على هذا الدعم المبارك سائلاً الله -جل وعلا- أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يزيدها تقدماً ورخاءً وازدهاراً، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة التي أولت وما زالت تولي العمل الخيري ودعمه جل اهتمامها.