"بر العارضة" تودع 177765 قيمة الدفعة الأخيرة من مشروع "كفالة الأيتام"

بدوره، ثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية باسمه، ونيابة عن منسوبي الجمعية ومستفيديها، عن خالص الشكر لـ"إحسان" على هذا الدعم المبارك سائلاً الله -جل وعلا- أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يزيدها تقدماً ورخاءً وازدهاراً، وأن يحفظ قيادتها الرشيدة التي أولت وما زالت تولي العمل الخيري ودعمه جل اهتمامها.