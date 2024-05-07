أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 63 من طلاب جامعة الملك سعود في "الأول بارك"

وأفاد عميد شؤون الطلاب المشرف التنفيذي لحفل تخرج طلاب الجامعة "الدفعة 63" الدكتور علي بن كناخر الدلبحي بدوره بمبادرة اللجان التنفيذية المعنية للاستعداد للحفل من الجوانب الفنيّة، الإدارية، التقنية وغيرها، والتأكد من جاهزية الملعب لاستقبال أكثر من عشرين ألف شخص من أهالي الخريجين لمشاركتهم فرحة أبنائهم، إضافة إلى الإشراف على آلية تجهيز وتوزيع المشالح وعباءات التخرج وأوشحة مراتب الشرف وإيصالها إلى منازل أكثر من عشرة آلاف خريجٍ وخريجة.