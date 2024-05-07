أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 63 من طلاب جامعة الملك سعود في "الأول بارك"

تستعد جامعة الملك سعود للاحتفاء بتخريج الدفعة 63 من طلاب الجامعة الذين أتموا مسيرتهم الأكاديمية بنجاح في مختلف الدرجات العلمية للعام الدراسي 1444-1445هـ، حيث يُقام الاحتفال في ملعب جامعة الملك سعود "الأول بارك"يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1445هـ الموافق الثامن من شهر مايو لعام 2024م.
ونوه رئيس جامعة الملك سعود المكلَّف الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان رعاية أمير منطقة الرياض للحفل الذي يأتي امتدادًا لدعم الدولة المتواصل لتمكين المسيرة التعليمية للطلاب وتيسير سائر الإمكانات والاحتفاء بالمتفوقين والمتفوقات.
من جانب آخر عبّر رئيس اللجنة الإشرافية لإعداد وتنظيم حفل تخرج طلاب وطالبات جامعة الملك سعود الدكتور محمد بن صالح النمي عن فخره بتخريج الدفعة الثالثة والستين مهنئًا الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة الغالية على الجميع، متطلعًا إلى أن تستمر رحلة العطاء في سوق العمل، واستغلال الإمكانات العالية في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية والصحية.
وأفاد عميد شؤون الطلاب المشرف التنفيذي لحفل تخرج طلاب الجامعة "الدفعة 63" الدكتور علي بن كناخر الدلبحي بدوره بمبادرة اللجان التنفيذية المعنية للاستعداد للحفل من الجوانب الفنيّة، الإدارية، التقنية وغيرها، والتأكد من جاهزية الملعب لاستقبال أكثر من عشرين ألف شخص من أهالي الخريجين لمشاركتهم فرحة أبنائهم، إضافة إلى الإشراف على آلية تجهيز وتوزيع المشالح وعباءات التخرج وأوشحة مراتب الشرف وإيصالها إلى منازل أكثر من عشرة آلاف خريجٍ وخريجة.