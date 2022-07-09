أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في تنظيف مشعري عرفات ومزدلفة

وأوضح المهندس محمد عابد خياط المشرف على قطاع عرفة، أنه تم تخصيص عددٍ من الفرق المكونة من العمالة والمعدات مختلفة الاستخدامات، حيث تضمنت الخطة رفع وإزالة المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسة هي منطقة شمال عرفات (جبل الرحمة) ومنطقة جنوب عرفات (مسجد نمرة) ومنطقة الترددية، وذلك لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانيًا، وتم توفير كل الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين لكل مركز.