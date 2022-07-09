أمانة العاصمة المقدسة تبدأ في تنظيف مشعري عرفات ومزدلفة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة ابتداءً من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك في أعمال تنظيف مشعر عرفات بعد مغادرة الحجاج له، بالإضافة إلى مشعر مزدلفة والحدود الخارجية لمشعر منى.
وصرّح المهندس محمود ساعاتي مدير عام النظافة، إن الأمانة وزعت العديد من الفرق الميدانية في مشعر عرفات، حيث سيكون العمل في جميع المنطقة وبكامل الفترتين (الصباحية والمسائية) وذلك حتى نهاية الموسم مع تخصيص عددٍ من فرق رش ومكافحة الحشرات باستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج لها وبإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.
وأوضح المهندس محمد عابد خياط المشرف على قطاع عرفة، أنه تم تخصيص عددٍ من الفرق المكونة من العمالة والمعدات مختلفة الاستخدامات، حيث تضمنت الخطة رفع وإزالة المخلفات وتفريغ الصناديق والحاويات، مشيرًا إلى أنه تم تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسة هي منطقة شمال عرفات (جبل الرحمة) ومنطقة جنوب عرفات (مسجد نمرة) ومنطقة الترددية، وذلك لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانيًا، وتم توفير كل الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين لكل مركز.
وأكد "خياط "أنه تم بفضل الله تنفيذ خطة الأمانة خلال يوم الوقفة بكل كفاءة واقتدار ولم تسجل ولله الحمد أي ملاحظات سواء فيما يتعلق بالنظافة أو بالإصحاح البيئي، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك فرق مخصصة تعمل في مشعر عرفات لتنظيفه بعد مغادرة الحجاج.