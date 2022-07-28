العلاقات التجارية بين الرياض وباريس.. كم تبلغ؟ وما أشهر السلع المتبادلة؟

وسجل الميزان التجاري بين البلدين في العام الماضي 2021، ما قيمته 7.155 مليار دولار (نحو 27 مليار ريال)؛ فيما بلغ في عام 2019 ما قبل الجائحة نحو 36 مليار ريال، أما في عام 2018 فقد بلغ التبادل 39 مليار ريال، و34 مليار ريال في 2017.