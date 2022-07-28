العلاقات التجارية بين الرياض وباريس.. كم تبلغ؟ وما أشهر السلع المتبادلة؟

ترتبط الرياض وباريس بعلاقات تجارية متينة، وتأخذ شكل منحى تصاعديًّا وتناميًا تجاريًّا واقتصاديًّا، يعكسه حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، الذي بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة أكثر من 130 مليار ريال
وسجل الميزان التجاري بين البلدين في العام الماضي 2021، ما قيمته 7.155 مليار دولار (نحو 27 مليار ريال)؛ فيما بلغ في عام 2019 ما قبل الجائحة نحو 36 مليار ريال، أما في عام 2018 فقد بلغ التبادل 39 مليار ريال، و34 مليار ريال في 2017.
وتعد فرنسا أحد أبرز وأهم الشركاء التجاريين للمملكة من دول الاتحاد الأوروبي، كما تُعتبر السعودية أهم شريك تجاري للفرنسيين من دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث تمثل الشراكة بين البلدين أنموذجًا يحتذى.
وتأتي المملكة في المرتبة 32 في قائمة الدول التي تستورد منها فرنسا بقيمة 3.915 مليار دولار (15 مليار ريال)، كما احتلت المملكة المرتبة 53 في قائمة الدول المستقبلة لصادرات فرنسا بقيمة 3.240 مليار دولار (12 مليار ريال)؛ وفقًا لأرقام عام 2021؛ في دلالة واضحة على عمق العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين.
تُعد المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية، والألمونيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، أهم السلع التي تصدرها المملكة إلى فرنسا؛ بينما تعد منتجات (الصيدلة والزيوت العطرية ومستحضرات التجميل، والسيارات وأجزائها، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها) أهم السلع التي تستوردها المملكة من فرنسا.
ومن المنتظر أن تشهد زيارة سمو ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دفعًا جديدًا للعلاقات التجارية المتنامية بين البلدين الصديقين نحو آفاق أوسع.