وزارة العدل: 970 ألف مستفيد من خدمة الوكالة الإلكترونية في شهر

وأكّدت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق، أسهم في رفع الأداء وسقف الإنجاز، حيث تضمن عدداً من الخدمات العدلية الرقمية، التي تغني عن الورق، وتختصر الوقت والجهد على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى كتابات العدل.