مختص الموارد البشرية لـ"سبق": بث الموظف الحكومي عبر وسائل التواصل أثناء دوامه مخالفة صريحة

وبيّن بناءً على المادة السادسة والستين من نظام العمل السعودي، يجوز لصاحب العمل توقيع أحد الجزاءات التأديبية على العامل والمتمثلة في: الإنذار، الغرامة، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، أو الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام. ووفقاً للمادة الثانية والسبعين: يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن التسلُّم أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتابٍ مسجّل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدّم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.