دعا للحرص على وجبة الإفطار.. مختص يكشف الشروط الصحية لاختيار الحقيبة المدرسية

وأضاف: "الأفضل تناول أطعمة خفيفة ليلًا، كما يجب تجنّب المشروبات الغازية نهائيًا لأضرارها الكثيرة على الجسم، وكذلك مشروبات الكافيين فيجب الحد من تناولها قبل النوم بخمسة ساعات؛ تفاديًا للأرق الليلي وصعوبة الدخول في النوم"، وأشار إلى أن من السلوكيات الخاطئة التي يتبعها الكثير من أفراد المجتمع صغارًا وكبيرًا هو تناول الشاي بعد الأكل مباشرة، وهذا للأسف يؤدي إلى حرمان الجسم من امتصاص الحديد بشكل كافٍ من الأطعمة، والأفضل شربه بعد الأكل بما يتراوح بين 2-3 ساعات.