شاهد.. تفاعُل واسع من الإعلام الباكستاني مع عمليات الإجلاء السعودية خلال الأزمة السودانية

وشاركت BBC أوردو قائلة: "تتصاعد الاشتباكات المستمرة في السودان يومًا بعد يوم، ويستمر إجلاء الأجانب، بمن فيهم المواطنون الباكستانيون، وقامت دول عدة بعمليات إجلاء مواطنيها من السودان، وأدت المملكة العربية السعودية دورها في إجلاء 150 شخصًا عن طريق السفن، كما شكر وزير الخارجية الباكستاني بلاوال بوتو زرداري وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على إنقاذ الباكستانيين عبر مكالمة هاتفية".