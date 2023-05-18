محليات

شرطة الجوف تطيح بمواطن يروّج أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول في سكاكا

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
شرطة الجوف تطيح بمواطن يروّج أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول في سكاكا
واس
واس

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزته سلاحين ناريين وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغًا ماليًا.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة الجوف

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