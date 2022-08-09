وارسو.. "الربيعة" يجتمع مع نائب وزير الصحة البولندي وممثلة "الصحة العالمية"

عقد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، اجتماعًا في العاصمة البولندية وارسو، ضم نائب وزير الصحة البولندي فالديمار كراسكا، وممثلة منظمة الصحة العالمية في بولندا بالوما كوتشي، ومسؤولة العلاقات الخارجية بالمنظمة رنا زيانتا، وعددًا من المسؤولين البولنديين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.