بالفيديو.. مفتي أذربيجان يشكر قيادة المملكة على الدعم المتواصل لبلاده
الْتقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة الكازاخية "نور سلطان" اليوم، مفتي جمهورية أذربيجان رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور "الله شكر باشا زاده"، والوفد المرافق له، على هامش مشاركتهم في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بجمهورية كازاخستان.
ونوه المفتي الأذربيجاني بالعلاقات الطيبة التي تربط المملكة وقيادتها الرشيدة بدول العالم الإسلامي وعلى رأسها أذربيجان؛ معربًا عن تقديره الكبير لوقوف المملكة وقيادتها الرشيدة إلى جانب بلاده في جميع الأزمات التي شهدتها ودعمها المستمر لها.
وأشاد "زاده" بجهود المملكة في خدمة الإسلام، ونشر مبادئ الدين الإسلامي الصحيح في مختلف أرجاء الأرض، شاكرًا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم، الدعم المتواصل الذي يقدمونه لأذربيجان وشعبها.
وأكد المفتي "باشا زاده" أن كلمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، حملت رسالة واضحة تُمَثل رسالة المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى الوحدة والتفاهم والتسامح والاعتدال، والتصدي للكراهية والعنف.
من جانبه، أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بما وجده لدى ضيفه من رغبة جادة وحقيقية في التعاون البنّاء من أجل نشر مبادئ التسامح ونبذ العنف، مُقَدرًا لفضيلته الثناء العطر الذي قدمه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما قدموه للعالم الإسلامي والعالم ككل، من خلال تبني نشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح، ونبذ العنف والغلو والتطرف، وكل ما من شأنه نشر الفهم الحقيقي للإسلام وفق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
وفي ختام اللقاء قدّم الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لمفتي أذربيجان نسخة فاخرة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتُقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.