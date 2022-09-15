بالفيديو.. مفتي أذربيجان يشكر قيادة المملكة على الدعم المتواصل لبلاده

من جانبه، أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بما وجده لدى ضيفه من رغبة جادة وحقيقية في التعاون البنّاء من أجل نشر مبادئ التسامح ونبذ العنف، مُقَدرًا لفضيلته الثناء العطر الذي قدمه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على ما قدموه للعالم الإسلامي والعالم ككل، من خلال تبني نشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح، ونبذ العنف والغلو والتطرف، وكل ما من شأنه نشر الفهم الحقيقي للإسلام وفق القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.