نزع غموض كثير من الحوادث.. "ابن مسفر": قرار كاميرات المراقبة يُوجِد ثقة رقمية

وقال ابن مسفر؛ إنه بموجب هذا القرار أصبح من اللازم على أي نشاط تجاري جديد أو قائم تركيب كاميرات المراقبة الأمنية، حيث لا يتم الترخيص للمواقع والمحال التجارية بممارسة نشاط ما أو تجديد ترخيص ممارسة ذلك النشاط؛ إلا بعد استيفاء متطلبات تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة في وثيقة الشروط، إضافة إلى ما سبق، يقيد النظام أيضًا ممارسة تركيب الكاميرات على الشركات المرخصة من قِبل وزارة الداخلية ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللوائح، وفقًا لما ورد بالمادة الخامسة من النظام. كما يجب اتباع المواصفات الفنية للكاميرات الأمنية الواردة في وثيقة الشروط، ونظراً لأن القطاع السكني من القطاعات التي ينظمها نظام استخدام الكاميرات الأمنية، فإنه يتطلب تركيب وصيانة وتشغيل كاميرات مراقبة على مدار الساعة.