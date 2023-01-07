عبور 4 شاحنات منفذ الوديعة تحمل مستلزمات الغسيل الكلوي لتوزيعها في اليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس، 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 36 طناً و400 كيلوغرام من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في عدد من المحافظات اليمنية.
وقال مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم: الشاحنات التي عبرت عن طريق المنفذ أمس هي جزء من 15 شاحنة إغاثية سيتوالى دخولها عبر المنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف: من المقرر أن تحمل على متنها 116 طناً و209 كيلوغرامات من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي، سيتم توزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات اليمنية المستهدفة.
وأشار إلى أنها تأتي امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتعزيز القطاع الصحي في اليمن.