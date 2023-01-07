عبور 4 شاحنات منفذ الوديعة تحمل مستلزمات الغسيل الكلوي لتوزيعها في اليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي، أمس، 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها 36 طناً و400 كيلوغرام من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في عدد من المحافظات اليمنية.