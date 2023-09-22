"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم الوطني الـ93

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة لـ"سبق" أن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني تقام يومي السبت والأحد 23 - 24 سبتمبر من الساعة الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء في ملعب لينة، والسوق الشعبي في قبة (سوق الجمعة)، وملعب تربة حائل.