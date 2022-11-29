أمازون السعودية توفّر تجربة تسوّق مثالية وتحديدًا خلال حملات ومواسم التخفيضات

في ظل مواسم التسوّق وحملات التخفيضات التي انطلقت على مستوى المملكة والمنطقة، قال مدير أمازون في دول الخليج عبدو شلالا: إن أمازون سعدت بإعلان موسم التسوق على موقعها في المملكة العربية السعودية مع إطلاق حملة تخفيضات 11.11، وتخفيضات الجمعة البيضاء التي استمرت تقريبًا على مدار شهر نوفمبر 2022، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من شريحة واسعة من عملاء أمازون.
وأوضح "شلالا" أن موسم التخفيضات أتاح للعملاء فرصة التسوق والتوفير على منتجاتهم المفضلة في جميع فئاتها، فضلًا عن الاستفادة من الخصومات المقدمة من شركاء أمازون من المؤسسات المصرفية بما فيها التقسيط بدون فوائد.
وأضاف: "للمرة الأولى منذ إطلاق برنامج أمازون برايم في المملكة العربية السعودية، يستفيد أعضاء البرنامج من العديد من العروض والمزايا الإضافية، ولطالما أكّدنا أن برنامج أمازون برايم يعد أفضل طريقة للاستمتاع بتجربة التسوق من أمازون، إذ تأتي حملتا تخفيضات 11.11 والجمعة البيضاء لتؤكد على ذلك، خاصة مع إمكانية تسوق أعضاء برنامج أمازون برايم من التخفيضات الكبرى قبل أي عميل آخر بشكل حصري وفرص التوفير بشكل أكبر".
وخلال جولة أقيمت مؤخرًا في أحد مستودعات أمازون في المملكة وتحديدًا في مستودع جدة JED3 في مدينة جدة، تم إلقاء الضوء على مجموعة من المراحل التي يمر بها المنتج، بدءًا من الاستلام وصولًا إلى التسليم؛ فالمرحلة الأولى تتمثّل بعملية الاستلام Inbound، إذ يقوم قسم الاستلام عقب وصول الشاحنات المحملة بالمنتجات من المزودين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بعملية المسح وتسجيل كل المنتجات لإضافتها على منصّة بيع أمازون.
وتمر بعدها المنتجات إلى قسم التجميع Stow and Pick، وهي المرحلة الثانية، إذ يتم خلالها استلام المنتجات وبدء عملية إضافتها إلى المخزون، ويتم تخزين جميع المنتجات عشوائيًا دون أي ترتيب محدد، كما يخزّن الموظفون المنتجات على الرفوف المتحركة، إذ تتيح هذه التقنيات إمكانية معرفة ما يوجد في المخزن وأين يوجد بالتحديد وفي كل وقت.
وتعمل موظّفات قسم التجميع بالتجوّل عبر ممرّات المخازن وانتقاء المنتجات الذي طلبها العملاء عبر منصة أمازون الإلكترونية متّبعين ما يظهر في الماسحات الضوئية الخاصة بهم. وتساعد التكنولوجيا في تحديد موقع كل منتج بدقة، والطريقة الأسهل لتسليمه إلى محطة العمل الأقرب بحيث يحصل عليه الموظف المعني في غضون ثوان فقط.
ويلي ذلك مرحلة التوضيب Pack، إذ تقوم الموظفات العاملات في هذا القسم، بمسح الرمز الرقمي للمنتج مستخدمين أحدث التقنيات، وبدوره، يقوم الكمبيوتر باقتراح حجم صندوق التوصيل المناسب بناءً على حجم ووزن المنتج، ويتطلب إعداد الصندوق استخدام آلة اللصق، التي تضم تقنية دقيقة تتجاوب مع حجم الصندوق ووزنه، بحيث يتم استخدام الكمية الكافية من اللاصق تمامًا دون أي هدر.
بعد عملية التوضيب، تنتقل المنتجات إلى المرحلة الرابعة والمعروفة بعملية SLAM، والتي هي اختصار لمصطلحات: المسح الرقمي (Scan)، طباعة الملصق (Label)، التطبيق (Apply)، والإضافة إلى القائمة (Manifest)، ويتم خلال هذه العملية، مسح الرمز الرقمي للعلبة، حيث يحدد النظام الملصق الذي يجب طباعته لوضعه على العلبة تلقائيًا، وهناك عدة إجراءات لضمان الجودة، حيث يتم وزن العلبة في هذه المرحلة، ويعرف النظام تمامًا وزن المنتج المفترض.
بعد مرور المنتجات بالمراحل السابقة وتجهيز المنتجات وتغليفها باحترافية ودقة عالية، تأتي المرحلة الأخيرة وهي عملية التسليم Outbound، حيث يتم تسليم المنتجات لفريق التسليم لشحنها من المستودع، وتستفيد أمازون خلال هذه المرحلة من التقنيات المبتكرة لتعزيز الكفاءة على الطريق، وتوفير الإرشادات للسائقين حول مسارات التوصيل وتقليل أوقات التوصيل، وذلك من خلال وضع محطات التوصيل ونقاط الاستلام الأخرى بالقرب من شريحة واسعة من عملاء أمازون، ويمكّن ذلك الشركة من العمل بذكاء نتيجة سنوات عدة أمضتها في ابتكار وتحسين عملية التوصيل، الأمر الذي يسمح بتوصيل الطلبات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
والجدير ذكره، أن أمازون ملتزمة بشكل مستمر في تعزيز تقنياتها وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع، إذ يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لعملائها وضمان توفير تجربة تسوق مثالية، ويسهم الدمج بين الموارد البشرية والتقنيات الحديثة المعتمدة في مستودعات أمازون، في إتمام عملية استلام وتسليم المنتجات باحترافية ودقة عالية خلال المراحل التي سبق ذكرها.