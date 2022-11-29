أمازون السعودية توفّر تجربة تسوّق مثالية وتحديدًا خلال حملات ومواسم التخفيضات

وخلال جولة أقيمت مؤخرًا في أحد مستودعات أمازون في المملكة وتحديدًا في مستودع جدة JED3 في مدينة جدة، تم إلقاء الضوء على مجموعة من المراحل التي يمر بها المنتج، بدءًا من الاستلام وصولًا إلى التسليم؛ فالمرحلة الأولى تتمثّل بعملية الاستلام Inbound، إذ يقوم قسم الاستلام عقب وصول الشاحنات المحملة بالمنتجات من المزودين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بعملية المسح وتسجيل كل المنتجات لإضافتها على منصّة بيع أمازون.