إغلاق مالي ناجح لمشروع تبريد الدرعية… "سيتي كول" تقود نقلة نوعية في البنية التحتية المستدامة بالمملكة

وقد تأسست شركة سيتي كول للتبريد عام 2007، وتُعد من أبرز مزوّدي خدمات تبريد المناطق في المنطقة، وكيانًا مملوكًا بالكامل لشركة مدى الدولية القابضة، إحدى شركات مجموعة الراجحي القابضة. وتتمتع سيتي كول بمكانة رائدة كمستثمر ومطوّر ومشغّل محلي لمشاريع تبريد المناطق، حيث أسهمت عبر حلول تبريد مبتكرة في تحسين جودة الحياة من خلال أنظمة اقتصادية وصديقة للبيئة، وانطلاقًا من مستهدفات الاستدامة في رؤية السعودية 2030.