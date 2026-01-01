إغلاق مالي ناجح لمشروع تبريد الدرعية… "سيتي كول" تقود نقلة نوعية في البنية التحتية المستدامة بالمملكة

أعلنت شركة سيتي كول للتبريد، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تبريد المناطق بالمنطقة، بالشراكة مع TSI Limited، عن الإغلاق المالي الناجح لمشروع تبريد منطقة الدرعية، في خطوة نوعية تعكس تسارع وتيرة تطوير البنية التحتية المستدامة وتعزيز مستهدفات المملكة في كفاءة الطاقة.
ويأتي هذا الإنجاز عقب توقيع اتفاقية الامتياز بين شركة البوابة الأولى (شركة المشروع – SPV) وشركة الدرعية في شهر أغسطس 2025، بعقد امتياز يمتد لمدة 25 عامًا، مع مدة إجمالية تصل إلى 27 عامًا تشمل مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
ويُقسم هيكل ملكية شركة المشروع بين سيتي كول للتبريد بنسبة 90% (المملوكة بالكامل لشركة مدى الدولية القابضة)، وشركة TSI بنسبة 10%، بما يعكس شراكة استراتيجية تجمع بين الخبرة التشغيلية والاستثمارية.
ويمثل الإغلاق المالي خطوة محورية في مسار تنفيذ المشروع، إذ يتيح لسيتي كول توظيف حلول مالية وتقنية مبتكرة لتنفيذ أحد أكبر مشاريع تبريد المناطق المرتبطة بمشاريع تطوير حضري متكاملة في المملكة، بما يرسّخ معايير جديدة في الكفاءة والموثوقية والاستدامة البيئية.
وقد تم تأمين تمويل المشروع لمدة 27 عامًا من صندوق البنية التحتية الوطني (Infra) والبنك السعودي الأول (ساب)، في دلالة واضحة على الثقة العالية في قدرات رعاة المشروع والأهمية الاستراتيجية لمبادرات تبريد المناطق ضمن منظومة التنمية الوطنية.
ويُطوَّر مشروع تبريد منطقة الدرعية وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT)، بطاقة تصل إلى 72,500 طن تبريد (TR)، لتلبية احتياجات مشاريع شركة الدرعية متعددة الاستخدامات. وتمتد مرحلة الإنشاء لمدة عامين، يعقبها التشغيل طوال فترة الامتياز، بما يضمن استدامة الخدمة وكفاءتها على المدى الطويل.
ويؤكد المشروع التزام سيتي كول بدعم التحول نحو بنية تحتية صديقة للبيئة، تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالي الاستدامة وجودة الحياة.
وأكد عبدالسلام المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي كول، أن هذا الإغلاق المالي يعكس التزام سيتي كول الراسخ بتطوير بنية تحتية مستدامة تدعم تحوّل قطاع الطاقة في المملكة. ويُعد مشروع تبريد الدرعية حجر أساس في مسيرتنا نحو تقديم أنظمة تبريد مناطق متقدمة، تجمع بين الابتكار والكفاءة والمسؤولية البيئية، وتواكب الطموحات التنموية للمملكة.
ومن المنتظر أن يشكّل مشروع تبريد الدرعية نموذجًا مرجعيًا لمشاريع تبريد المناطق المستقبلية في المملكة، وأن يعزز مكانة سيتي كول كشريك وطني فاعل في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وقد تأسست شركة سيتي كول للتبريد عام 2007، وتُعد من أبرز مزوّدي خدمات تبريد المناطق في المنطقة، وكيانًا مملوكًا بالكامل لشركة مدى الدولية القابضة، إحدى شركات مجموعة الراجحي القابضة. وتتمتع سيتي كول بمكانة رائدة كمستثمر ومطوّر ومشغّل محلي لمشاريع تبريد المناطق، حيث أسهمت عبر حلول تبريد مبتكرة في تحسين جودة الحياة من خلال أنظمة اقتصادية وصديقة للبيئة، وانطلاقًا من مستهدفات الاستدامة في رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن شركة الدرعية قد بدأت أعمالها عام 2023، وانضمت إلى محفظة المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، لتتولى تطوير مشروع الدرعية. وبصفتها مطوّرًا متعدد الاستخدامات، تعيد الشركة صياغة مفهوم التخطيط الحضري لمدينة الدرعية، مع الالتزام بأعلى معايير التصميم والتطوير والحفاظ على التراث. وتركّز الشركة على فرص التطوير والاستثمار والضيافة والتجزئة وتأجير المكاتب وإدارة الأصول الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق نمو مستدام ونتائج تجارية ناجحة.
City Cool Cooling Company Achieves Financial Close for Diriyah Company’s District Cooling Plant Project, Pioneering Sustainable Cooling in Saudi Arabia
Diriyah, Saudi Arabia
City Cool Cooling Company, a leading player in the region’s district cooling industry, in partnership with TS Investments (TSI) Limited are pleased to announce the successful financial close of the Diriyah District Cooling Project on [17 August 2025], with ultimate capacity of 72,500 tons of refrigeration (TR) marking a significant milestone in advancing Saudi Arabia’s sustainable energy and infrastructure goals.
The achievement follows the signing of the Concession Agreement between the project company, SPV (First Gate) Company, and Diriyah Company. The project ownership structure of the Project company (SPV) is divided between City Cool Cooling Company, a fully owned subsidiary of Mada International Holding Company (90%) and TS Investments (10%).
This milestone represents a major step forward in developing the Diriyah District Cooling Project and enables City Cool to deliver this landmark project with innovative financial and technical solutions, setting new benchmarks for efficiency, reliability, and sustainability in the Kingdom’s district cooling sector.
The 27-year financing was secured with Infrastructure Fund (infra) and Saudi Awwal Bank (SAB). This reflects strong confidence in the project sponsors and the strategic significance of this vital initiative.
The Diriyah District Cooling Project is developed under a Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT) model and has a 25-year concession period with a 2-year construction phase. It will provide up to 72,500 TR of sustainable cooling for Diriyah Company’s mixed use developments throughout the Concession period.
This project underscores City Cool’s commitment to building essential infrastructure that enhances sustainability and supports Vision 2030’s sustainability goals.
Commenting on the achievement, City Cool’s CEO Mr. Abdulsalam Al Mobayed stated:
“This milestone reflects City Cool’s commitment to advancing sustainable infrastructure and supporting Saudi Arabia’s energy transition goals. The Diriyah Company project is a cornerstone in our mission to deliver world-class district cooling systems that combine innovation, efficiency, and environmental responsibility.”