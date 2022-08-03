"الغذاء والدواء": حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن من مقاطعة ببولندا

واستثنت الغذاء والدواء من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما التي خضعت لمعاملة حرارية تكون كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة لدى جمهورية بولندا تثبت خلوّ المنتج من الفيروس.