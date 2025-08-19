الناشري: السعودية رسخت مكانتها كأنموذج عالمي في المجال الإنساني والإغاثي

وأوضح “الناشري” تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن القيادة الرشيدة أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمل الإغاثي عبر مؤسسات متخصصة، أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أصبح عنوانًا للعطاء عالميًا من خلال عشرات المشاريع في الدول المتضررة من الأزمات والكوارث، مع مراعاة كرامة المستفيدين ودعم قدراتهم على النهوض من جديد.