الناشري: السعودية رسخت مكانتها كأنموذج عالمي في المجال الإنساني والإغاثي

أكد المستشار الاجتماعي طلال محمد الناشري أن المملكة العربية السعودية رسخت مكانتها كأنموذج عالمي في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وجعلت من العطاء جزءًا من هويتها ورسالتها تجاه الإنسانية، مشيرًا إلى أن العمل الإنساني في المملكة ليس مبادرة موسمية بل نهج راسخ وسياسة ثابتة محل تقدير دولي.
وأوضح “الناشري” تزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن القيادة الرشيدة أولت اهتمامًا كبيرًا بالعمل الإغاثي عبر مؤسسات متخصصة، أبرزها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي أصبح عنوانًا للعطاء عالميًا من خلال عشرات المشاريع في الدول المتضررة من الأزمات والكوارث، مع مراعاة كرامة المستفيدين ودعم قدراتهم على النهوض من جديد.
وأضاف أن الجهود الإنسانية للمملكة لم تقتصر على الخارج، بل انعكست داخليًا عبر مبادرات تطوعية وبرامج مجتمعية تعكس القيم الإنسانية المتأصلة في المجتمع السعودي، لافتًا إلى أن رؤية السعودية 2030 جعلت من العمل التطوعي إحدى ركائز التنمية المستدامة.
وأشار “الناشري” إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب المؤسسات غير الربحية، أسهمت في تطوير برامج إنسانية مستدامة في مجالات رعاية الأطفال، ودعم الأسر المتعففة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب جهود الهلال الأحمر السعودي والجمعيات الخيرية وحملات التبرع بالدم والمستلزمات الأساسية.
وختم بدعوة الأفراد والمؤسسات للانخراط في الأعمال الإنسانية والتطوعية كل بما يستطيع، مؤكداً أن العطاء “لغة عالمية توحّد القلوب وتبني جسور المحبة بين الشعوب”.