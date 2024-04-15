شعور بالذنب فما العلاج؟.. ماهية "اضطراب نتف الشعر" في تفسير لـ"سعود الطبية"

وأوضحت المدنية، أن اضطراب نتف الشعر هو اضطراب نفسي يندرج ضمن اضطرابات السيطرة على الاندفاع، ويتميز بتكرار الرغبة في نتف شعر الرأس والوجه والحواجب والرموش، وقد يستمر في كافة أنحاء الجسم مما يؤدي لظهور مناطق من الصلع.