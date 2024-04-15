شعور بالذنب فما العلاج؟.. ماهية "اضطراب نتف الشعر" في تفسير لـ"سعود الطبية"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن ماهية اضطراب نتف الشعر ومضاعفاته وعلاجه السلوكي.
وأوضحت المدنية، أن اضطراب نتف الشعر هو اضطراب نفسي يندرج ضمن اضطرابات السيطرة على الاندفاع، ويتميز بتكرار الرغبة في نتف شعر الرأس والوجه والحواجب والرموش، وقد يستمر في كافة أنحاء الجسم مما يؤدي لظهور مناطق من الصلع.
وأشارت "سعود الطبية"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أن من مضاعفات اضطراب نتف الشعر "الشعور بالذنب الشديد، وقلة الثقة بالنفس، والعزلة الاجتماعية".
وعن علاجه السلوكي، أشارت إلى أهمية تعرف المصاب على العوامل النفسية والبيئية، وممارسة سلوك مختلف مثل الرسم والتلوين وإشغال اليد بأي شيء آخر، وممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل والتنفس العميق.