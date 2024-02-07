مشكلة شائعة.. إرشادات هامة للوقاية من "عسر الهضم" الوظيفي تؤطرها "سعود الطبية"

وفيما يتعلق بالناحية السلوكية؛ أشارت المدينة إلى ضرورة تعلم طرق جديدة للتحكم في التوتر، وتوليد القناعة بأن هذه الأعراض هي وظيفية المنشأ، ولا أهمية لها إذا لم تترافق بعلامات الخطورة المعروفة مثل النزيف وفقدان الوزن وإيقاظ المريض من النوم بسبب الألم؛ مما يجعل المريض أكثر قدرة على التعايش مع الأعراض، هذا بالإضافة إلى التوقف عن التدخين؛ حيث يمكن أن يتسبب في تهيج بطانة المعدة، كذلك تجنب ارتداء الملابس الضيقة لأنها تميل إلى الضغط على المعدة؛ مما قد يتسبب في دخول محتوياتها إلى المريء، وأيضًا عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة والانتظار ثلاث ساعات على الأقل بعد الوجبة الأخيرة في اليوم قبل الذهاب إلى الفراش، ويُنصح بالنوم والصدر مرفوع بوضع وسائد تحت الفراش من ناحية الرأس.