"هيئة المقاولين" تطلق مشروع دراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة

يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديات والأزمات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة "مقاول"، والتي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.