"آل الشيخ" يدشّن نظام إدارة شؤون المساجد إلكترونيًا

ويُسهم النظام في حصر مرفقات المساجد والمباني التابعة لكل مسجد وتعزيز الإنفاق على المحتوى المحلي، وحصر التعديات على خدمات وممتلكات المساجد، وحصر الكوادر البشرية لكل مسجد، وتقليل تكاليف تنوع الأنظمة ورفع مستوى الدقة لميزانية وظائف الأئمة والمؤذنين والربط مع النفاذ الوطني لرفع دقة البيانات وتمكين منسوبي المساجد من خدمات الموارد البشرية الإلكترونية المقدمة في أنظمة الوزارة.