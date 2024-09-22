نيابة عن خادم الحرمين...وزير الخارجية يقود وفد المملكة بقمة المستقبل رفيعة المستوى بالأمم المتحدة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل رفيعة المستوى، المنعقدة ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 79 في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.