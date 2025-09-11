اختتام القافلة الجراحية الأولى في إقليم الصومال – إثيوبيا

اختتمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أعمال القافلة الجراحية الأولى في إقليم الصومال بإثيوبيا، والتي حققت إنجازًا طبيًا وإنسانيًا بارزًا؛ حيث بلغ عدد الكشوفات الطبية 518 كشفًا، فيما وصل إجمالي العمليات الجراحية المنفذة إلى 279 عملية شملت تخصصات متعددة كجراحة الأطفال، والجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، والتخدير، والتجميل.