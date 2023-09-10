"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدم خدماتها في 17 موقعًا حول المملكة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في (17) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز حلي لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة ثلاثة أيام؛ فيما تقدم الخدمة اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، ويوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد.
وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة القصيم يوم الاثنين، بتقديم خدماتها للرجال بمدينة بريدة في ثانوية الملك عبدالعزيز، وثانوية عمرو بن العاص، وللنساء في المتوسطة والثانوية الأولى بالبصر؛ بينما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مكتبي التعليم بشمال وشرق بريدة، ويوم الأربعاء في مكتبي التعليم بغرب وجنوب بريدة، ويوم الخميس في ثانوية قيس بن عاصم لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران خدماتها اليوم، للرجال في مستشفى نجران العام لمدة ثلاثة أيام، وللنساء لمدة يومين؛ فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مستشفى الولادة والأطفال بنجران لمدة يومين.
وفي منطقة الحدود الشمالية تقوم الوحدات المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في الثانوية الخامسة بمحافظة رفحاء لمدة يومين، وفي الثانوية الأولى بمحافظة طريف لمدة يوم واحد.
كما تقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية اليوم، خدماتها للنساء في جمعية الفضول الخيرية بمحافظة الأحساء لمدة ثلاثة أيام؛ حيث توفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتُعَد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.