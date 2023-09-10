"الأحوال المدنية المتنقلة" تقدم خدماتها في 17 موقعًا حول المملكة

وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة القصيم يوم الاثنين، بتقديم خدماتها للرجال بمدينة بريدة في ثانوية الملك عبدالعزيز، وثانوية عمرو بن العاص، وللنساء في المتوسطة والثانوية الأولى بالبصر؛ بينما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مكتبي التعليم بشمال وشرق بريدة، ويوم الأربعاء في مكتبي التعليم بغرب وجنوب بريدة، ويوم الخميس في ثانوية قيس بن عاصم لمدة يوم واحد لكل موقع.