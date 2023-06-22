أمير الرياض يوافق على إطلاق الدورة الثانية من جائزته للتميز والإبداع

وقدّم رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس أمناء الجائزة، الأمير عبدالعزيز بن عياف؛ شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة؛ لتفضله بالموافقة على إطلاق أعمال الدورة الثانية من الجائزة بعد النجاح الذي حقّقته في دورتها الأولى، وأيضًا لجهوده في تحويل فكرة التحفيز والتشجيع لأبناء وبنات المنطقة إلى عمل مستدام عبر هذه الجائزة؛ تقديرًا وعرفانًا وتشجيعًا للمبدعين والمتميزين في كل قطاعات العمل بمنطقة الرياض.