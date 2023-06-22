أمير الرياض يوافق على إطلاق الدورة الثانية من جائزته للتميز والإبداع

وافق أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، على انطلاقة أعمال الدورة الثانية من جائزته للتميز والإبداع.
وقدّم رئيس اللجنة التنفيذية عضو مجلس أمناء الجائزة، الأمير عبدالعزيز بن عياف؛ شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه وباسم أعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة؛ لتفضله بالموافقة على إطلاق أعمال الدورة الثانية من الجائزة بعد النجاح الذي حقّقته في دورتها الأولى، وأيضًا لجهوده في تحويل فكرة التحفيز والتشجيع لأبناء وبنات المنطقة إلى عمل مستدام عبر هذه الجائزة؛ تقديرًا وعرفانًا وتشجيعًا للمبدعين والمتميزين في كل قطاعات العمل بمنطقة الرياض.
وقال أمين عام جائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع، الدكتور حسن بن محسن خرمي: إن الجائزة وطنية تُسهم في تحقيق أولويات التنمية في المملكة وأهداف رؤية المملكة 2023م، وبناء مجتمع المعرفة، من خلال تشجيع وتكريم المتميزين والمبدعين وفق معايير دولية، وتحقيق الريادة في دعم التميّز والإبداع للأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة بمنطقة الرياض.
وأضاف الدكتور "خرمي": أن الجائزة في دورتها الثانية ستشمل فروع التميز الطلابي لفئات جائزة طالب المرحلة الثانوية "المتفوق - ذوي الإعاقة - والموهوب"، وفئة جائزة الطالب الجامعي المتميز، في حين يشمل فرع التميز الوظيفي فئة جائزة المعلم المتميز، وفئة جائزة الأستاذ الجامعي المتميز.
كما اطّلع الأمير فيصل بن بندر، خلال اللقاء، على التقرير المالي للدورة الأولى للجائزة، وأعمال تطوير المنصة الإلكترونية للجائزة.