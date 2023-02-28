ضغط "الفائدة" يدفع بأسعار الأراضي في "جازان" للتراجع 10%

ولفتوا إلى أن أسعار الأراضي بدأت تتجه نحو التصحيح والتراجع بنسب تصل الى 10% وقد تزيد الى 15% بعد القرارات الأخيرة، ومنها ارتفاع نسب الفائدة في البنوك والجهات التمويلية الأخرى الذي قلل من الضخ، وهو ما سيلقي بظلاله على السوق العقاري في المنطقة باتجاه ايجابي.